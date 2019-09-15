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Умер академик Виктор Ивантер

На 84-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер. Об этом сообщили РБК в пресс-службе РАН.

Виктор Ивантер родился в 1935 году в Москве, в 1958 году окончил Московский государственный экономический институт. С 1961 года ученый занимался научной деятельностью, специализируясь на актуальных направлениях экономической науки. В 1986 году Ивантер защитил докторскую диссертацию, в 2000 году стал академиком РАН. Он также являлся главным редактором журналов «Проблемы прогнозирования» и «МИР: Модернизация. Инновации. Развитие».

С 1997 по 2017 год Ивантер возглавлял Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, где проработал более тридцати лет, в 2018 году он стал научным руководителем института. Академик известен в научных кругах как основатель российской научной школы макрофинансового прогнозирования.

Теги: смерть, академик, новости РБК
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