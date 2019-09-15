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Политика ,  
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В Госдуме отреагировали на идею Киева соединить Балтийское и Черное моря

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью «Известиям» отреагировал на слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука о соединении Балтийского и Черного морей.

По его словам, инициатива Киева напоминает советские лозунги «горы сравняем, а реки повернем вспять». «Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа?» — отметил парламентарий.  

Бальбек добавил, что на данное предложение могут негативно отреагировать защитники природы. «Глобальной стратегии здесь нет. Есть похвальба и какой-то нездоровый азарт, мол, смотрите, как мы можем», — сказал депутат.

Политика
Украинский премьер предложил соединить Балтийское и Черное моря

Накануне, 14 сентября, Алексей Гончарук предложил соединить водным путем Балтийское и Черное моря, отметив, что Украина уже начала обсуждение по нескольким амбициозным инфраструктурным проектам.  

По словам премьера, для реализации проекта Киеву необходимо будет выстроить конструктивные отношения с Польшей и Белоруссией, а также договориться с этими странами о создании 40 водных путей.     

Теги: Украина, Госдума, Балтийское море, Черное море
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