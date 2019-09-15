В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля

Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля». Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, с 11:30 воскресенья проехать нельзя будет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Устьинской и Серебрянической набережным. По данным ЦОДД, движение на всех участках будет открываться по мере прохождения велоколлоны.

Перекрытие коснутся в том числе площади Краснопресненская застава, а также Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных.

Кроме того, движения личного автотранспорта временно не будет на улицах Земляной Вал, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Сухаревской, Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, Большой Садовой, Садовой-Кудринской, Баррикадной, Красная Пресня, 1905 года.

Осенний велофестиваль, посвященный Всемирному дню без автомобиля, пройдет в Москве 15 сентября. Как сообщается на сайте мероприятия, общая протяженность маршрута составит 24 км. Велоколонна стартует в 12:00 в «Лужниках». Согласно правилам, ездить быстрее 15 км/ч запрещено.