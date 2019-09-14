РПЦ опровергла слухи о доходах священников в размере 1 млн руб.

Данные СМИ о том, что ежемесячный доход священников в Москве достигает 1 млн руб., не соответствуют действительности. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Первым, кто сообщил о высоких доходах столичных священников, было издание Businessman.ru. По его данным, в Москве настоятель какого-либо из центральных храмов может получать от 100 тыс. до 1 млн руб.

Митрополит назвал данные цифры «фантастическими» и превышающими реальные доходы священников в 10, 20 или даже 50 раз.

По его словам, в Москве есть как богатые, так и бедные храмы. Многое зависит от расположения, числа прихожан и возраста храма.