Зарубежные коллеги и президенты поздравили Медведева с днем рождения

Премьер-министр Дмитрий Медведев отмечает свое 54-летие. В ходе телефонного разговора его поздравили, в частности, президент Сербии Александр Вучич и главы правительств стран СНГ. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Главу правительства по телефону поздравили премьер-министры Сергей Румас (Белоруссия), Мухаммедкалый Абылгазиев (Киргизия) и Абдулла Арипов (Узбекистан). Поздравления и телеграммы Медведеву направили азербайджанский лидер Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и елбасы Нурсултан Назарбаев, а также глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. Поздравили с днем рождения главу российского правительства и премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзод и другие политики.

Дмитрий Медведев родился в Ленинграде 14 сентября 1965 года. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова, в 1990 году — аспирантуру юридического факультета СПбГУ. Был президентом России в 2008–2012 годы. С 2012 года — глава кабмина и председатель партии «Единая Россия».