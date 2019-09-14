Трамп связал оранжевый цвет своего лица со светом энергосберегающих ламп

Президент США Дональд Трамп «обвинил» энергосберегающие лампочки в том, что из-за них у его кожи появляется оранжевый оттенок на видео и фотографиях. Об этом сообщает телеканал CNN.

Во время выступления на встрече с представителями Республиканской партии в Балтиморе Трамп обратил внимание на энергосберегающую лампочку, отметив, что такие лампы гораздо дороже и хуже старых ламп накаливания.

Американский президент добавил, что под их светом он выглядит хуже. «Для меня самое главное то, что я всегда выгляжу оранжевым», — сказал он, после чего зал рассмеялся.

В начале сентября власти США отменили директиву администрации Обамы, согласно которой страна до начала 2020 года должна была полностью отказаться от старых ламп накаливания и перейти на более дорогие энергосберегающие лампы. По словам Трампа, расходы на энергосберегающие лампы «того не стоят».