В Югре «Метеор» сел на мель

В Ханты-Мансийском автономном округе судно «Метеор» с пассажирами на борту село на мель, позднее его сняли с мелководья. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Инцидент с «Метеором», который принадлежит компании «Северречфлот», произошел на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.

На борту в момент аварии находились более 100 пассажиров. Директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский сообщил ТАСС, что всего за медицинской помощью обратились восемь человек. Состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое. В экстренных службах региона уточнили «РИА Новости», что у него серьезный ушиб грудного отдела позвоночника, есть подозрение на перелом.

По данным портала «URA.RU», на место посадки судна на мель направились три теплохода для оказания помощи.

«На данный момент «Метеор» с мели сняли», — сказали в региональном УМВД на транспорте. Представитель управления добавил, что судно с пассажирами следует в Ханты-Мансийск, куда прибудет ближе к вечеру.