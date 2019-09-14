Главу разведподразделения полиции Канады обвинили в утечке данных

Генерального директора разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police) Кэмерона Ортиса задержали по обвинению в нарушении закона о безопасности информации. Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на представителя RCMP.

По его словам, Ортису предъявили обвинение в соответствии с тремя частями закона о безопасности информации и двумя частями Уголовного кодекса Канады. «Обвинения связаны с действиями, предположительно имевшими место в период его пребывания в должности сотрудника RCMP», — сообщил представитель полиции. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на то, что в настоящее время ведется расследование инцидента.

Прокурор Джон Макфарлейн после судебного заседания сообщил, что Ортис занимался сбором, обработкой хранением и конфиденциальной информации. По словам Макфарлейна, Ортис в дальнейшем намеревался разглашать секретные данные среди людей. По информации телеканала, Ортис являлся близким советником бывшего комиссара конной полиции Боба Полсона, который подал в отставку в 2017 году, чтобы посвятить больше времени своей семье.

По данным агентства Reuters, Ортиса также обвиняют в нарушении уголовного кодекса. В частности, речь идет о неправомерном использовании кредитной карты. Следующее слушание по делу Ортиса назначено на 20 сентября.

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо проинформировали о задержании Ортиса. «Я могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьезно», — сказал он журналистам.