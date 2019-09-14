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Умер венгерский писатель Дьёрдь Конрад

Венгерский писатель Дьёрдь Конрад умер в Будапеште в возрасте 86 лет. Об этом этом сообщает венгерское информационное агентство MTI со ссылкой на заявление семьи писателя.

Отмечается, что Конрад скончался дома после продолжительной болезни. Информация о его похоронах будет объявлена позже.

Дьёрдь Конрад родился 2 апреля 1933 года в венгерском городе Дебрецен, в еврейской семье. В 1956 году окончил Будапештский университет. Участвовал в Венгерском восстании 1956 года. Наибольшую известность писателю принесли его романы «Тяжелый день» (1969 год), «Соучастник» (1982 год) и «Бал в саду» (1989 год).

Его работы были опубликованы за пределами Венгрии и переведены на 12 языков мира. В 1983 году писатель был удостоен премии Иоганн Готфрида Гердера. С 1987 по 1988 годы Конрад преподавал мировую литературу в одном из колледжей американского штата Колорадо. С 1990 года писатель стал публиковаться в жанре эссе.

В числе иных наград писателя — литературная премия ПЕН-клуба (1991 год). В 2001 году писатель был удостоен премии Карла Великого (престижная европейская награда за вклад в объединение Европы), а в 2003 году он был награжден Большим крестом ордена Венгерской Республики. В 2004 году Конрад стал почетным гражданином Будапешта. В 2007 году он был удостоен премии имени Франца Верфеля в области прав человека.

Теги: писатель, смерть
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