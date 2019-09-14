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Умер американский певец Эдди Мани

Американский певец и композитор Эдди Мани умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на его ближайшее окружение.

«Семья Мани с горечью сообщает, что Эдди мирно ушел из жизни сегодня утром. С тяжелым сердцем мы прощаемся с нашим любящим мужем и отцом», — говорится в заявлении представителя семьи музыканта.

Издание отмечает, что незадолго до смерти врачи диагностировали у музыканта четвертую стадию рака пищевода. В апреле 2018 года на телевидении в эфир вышло реалити-шоу Real Money, в котором рассказывалось о жизни музыканта и его борьбе за свою жизнь после перенесенной им болезни.

Эдди Мани родился 21 марта 1949 года в Нью-Йорке. Отслужив два года в качестве офицера полиции Нью-Йорка, Мани решил оставить службу в правоохранительных органах и всерьез занялся музыкой. Расцвет карьеры музыканта пришелся на середину 1980-х годов после выхода в свет песен Baby Hold On и Two Tickets to Paradise. В общей сложности певец записал 11 альбомов.

Теги: певец
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