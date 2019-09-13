Путину рассказали о разведении кабарги на Алтае для получения мускуса

Путину рассказали о разведении кабарги на Алтае для получения мускуса

Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба рассказал президенту Владимиру Путину о ходе работ по разведению кабарги для получения мускуса. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

По словам Уйбы, все работы по разведению кабарги должны быть закончены к 2022 году. Место разведения находится в Усть-Коксе (Республика Алтай) — естественном месте обитания животных. Уйба отметил, что уже есть 70 особей, в этом году родилось 16 детенышей. Из животных уже отобрали один килограмм физиологического мускуса. Уйба также отметил, что животных не убивают, а вещество забирают во время сна.

Мускус — вещество, вырабатываемое железами некоторых животных. Его используют в парфюмерии и медицине.