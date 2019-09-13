Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

«12 школ и 8 детских садов решением администраций приостановили свою деятельность 13 сентября», — сообщает ведомство.

На такой шаг местные власти решили пойти после третьего за одни сутки землетрясения.

Первые два толчка магнитудой 5,3, и 5,1 произошли с разницей в 14 минут на территории Улаганского района в 30 км севернее от села Акташ в 11 утра 13 сентября. Позднее там же был зафиксирован третий за сутки толчок 3,6 магнитуд.

Толчки не привели к разрушениям, уточняет МЧС. «Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи не пострадали, дороги в проезжем состоянии», — сообщается на сайте ведомства. Специалные группы обследуют здания и сооружения в регионе на предмет скрытых разрушений.