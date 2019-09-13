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Чубайс назвал правоохранительную систему тормозом роста экономики страны

Экономика России не будет расти, пока не произойдут перемены в правоохранительной системе. Об этом заявил в пятницу председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

Он сравнил управление государством с вождением автомобиля. Педаль газа в управлении страной — это, по словам Чубайса, экономика. Педаль тормоза — правоохранительная система.

«Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат. Блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная политика, блестящая кредитно-финансовая политика, фантастические параметры, начиная от долга к ВВП и кончая уровнем инфляции. Мечтать о таком невозможно было в наше время. Результат — 1,1–1,2% роста. Называя вещи своими именами, роста нет», — сказал Чубайс.

Он объяснил это тем, что в России «нажали на обе педали», а так автомобиль не поедет.

Для того, чтобы произошло движение вперед, Чубайс считает необходимым «что-то делать с педалью, которая называется правоохранительной системой». Он также процитировал главу Сбербанка Германа Грефа, подчеркнув, что «сегодня нет экономических рецептов для решения экономических проблем».

Глава «Роснано» напомнил, что в Конституции закреплена защита частной собственности, а отвечает за это именно правоохранительная система. «Я категорически против реформы правоохранительной системы. Реформа — это перераспределение власти, я не вижу в стране ресурса для такого рода действий. Давайте изменим целеполагание. Давайте попробуем спросить с нашей правоохранительной системы за то, что написано в Конституции», — сказал он.

По мнению Чубайса, сейчас гражданский и судебный процессы, по сути, подменяются уголовным. «В ситуации, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить нормальным арбитражным или общегражданским судом, у нас появляется уголовное дело», — подчеркнул он.

Среди таких уголовных дел Чубайс назвал «позорное» дело режиссера Кирилла Серебренникова и уголовное дело основателя Baring Vostok Майкла Калви. «Давайте мы оставим за правоохранительной системой ее функции, а за общегражданскими судами их функции», — призвал он.

Теги: Чубайс, правоохранительные ограны, экономика
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