Здания, оставшиеся после ухода подразделений Группы советских войск в Германии (ГСВГ), стали «проклятыми» руинами и обломками. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Газета отмечает, что советские солдаты занимали 777 казарм. Издание отмечает, что они «прокляты», так как не от всех из них удалось избавиться.

Мэр Цайтхайна Ральф Хензель рассказал, что в его коммуне на 300 га гарнизонной земли высадили лес и организовали парк. По его словам, при этом еще остались руины, которые находятся под защитой закона об охране памятников.

«Мы не могли все снести из-за требований к охране памятников. Другие руины сегодня находятся в частных руках, ждут реконструкции или являются частью природного заповедника», — добавил мэр Кенигсбрюка Хайко Дриснак. Представитель заповедника Корнелия Шлегель рассказала, что для сноса «бетонных колоссов» нет финансовых возможностей.

Bild отмечает, что комитет по охране памятников планирует восстановить руины, однако неизвестно, кто этим будет заниматься.