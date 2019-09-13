Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 12 сен, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 12 сен, 14:55
Самые романтичные места для путешествия «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 08:29 Хоккеист Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии» Спорт, 08:18 Bild написала о «проклятом наследии» группы советских войск в Германии Общество, 08:14 Промоутер сообщил о проведении боксерских боев вместе с Сечиным Спорт, 08:00 Росреестр объяснил порядок оформления самовольно занятых земель Общество, 08:00 Между гиперопекой и возможностями: зачем малому бизнесу крупный инвестор Pro, 07:56 Участники дебатов демократов выступили за вывод войск США из Афганистана Политика, 07:53 Росстандарт выявил недолив на каждой пятой АЗС Общество, 07:45 Эксперты оценили реалистичность плана Орешкина по разгону экономики Экономика, 07:30 В Гарварде вручили Шнобелевские премии Общество, 07:26 Захарова раскритиковала украинского журналиста после вопроса о Вышинском Политика, 07:15 Промоутер Поветкина назвал стоимость раскрутки профессионального боксера Спорт, 07:00 Рябинский — РБК: «Энтузиазма к промоутерству бокса стало меньше» Спорт, 07:00 Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян Политика, 07:00
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Bild написала о «проклятом наследии» группы советских войск в Германии

Здания, оставшиеся после ухода подразделений Группы советских войск в Германии (ГСВГ), стали «проклятыми» руинами и обломками. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Газета отмечает, что советские солдаты занимали 777 казарм. Издание отмечает, что они «прокляты», так как не от всех из них удалось избавиться.

Мэр Цайтхайна Ральф Хензель рассказал, что в его коммуне на 300 га гарнизонной земли высадили лес и организовали парк. По его словам, при этом еще остались руины, которые находятся под защитой закона об охране памятников.

«Мы не могли все снести из-за требований к охране памятников. Другие руины сегодня находятся в частных руках, ждут реконструкции или являются частью природного заповедника», — добавил мэр Кенигсбрюка Хайко Дриснак. Представитель заповедника Корнелия Шлегель рассказала, что для сноса «бетонных колоссов» нет финансовых возможностей.

Bild отмечает, что комитет по охране памятников планирует восстановить руины, однако неизвестно, кто этим будет заниматься.

Теги: Германия, СССР, советские солдаты
Материалы по теме
США передали Украине похищенную из СССР во Второй мировой войне картину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter