Появилось видео сноса хоккейного стадиона «Арена Омск»

В Омске снесли ледовый комплекс, на котором выступал хоккейный клуб «Авангард». Сооружение ввели в эксплуатацию в августе 2007 года, однако летом 2018 года его признали аварийным. Об этом сообщает «Омск-Информ».

Издание om1.ru на своем YouTube-канале опубликовало видео сноса «Арены Омск». На записи видно, как рабочие проламывают центральные опоры стадиона.

По данным «Спорт-Экспресс», к 2022 году на месте «Арены Омск» планируется построить новый стадион. Ожидается, что фойе ледового комплекса сможет вместить 1,5 тыс. человек, а трибуны — 12 тыс. болельщиков.

В августе крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar (Нидерланды) частично обрушилась. Часть крыши упала во время сильного урагана, в результате инцидента никто не пострадал.