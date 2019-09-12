Джоан Роулинг пожертвовала более £15 млн на лечение склероза

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пожертвовала £15,3 млн Эдинбургскому университету, сообщается на сайте писательницы.

Предполагается, что средства должны быть потрачены на исследования в области эффективного лечения людей с рассеянным склерозом и схожими нейродегенеративными заболеваниями, а также на строительство новых центров Клиники регенеративной неврологии имени Анны Роулинг, созданной на аналогичные пожертвования в 2010 году.

Клиника названа в честь матери писательницы, которая умерла от осложнений после склероза в возрасте 45 лет.