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Инфаркт во время секса в командировке сочли несчастным случаем на работе

Апелляционный суд Парижа постановил, что остановка сердца во время секса в командировке может считаться «несчастным случаем на работе». Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление суда. 

Инцидент произошел в 2013 году. Строительная компания TSO отправила свою инспектора техники безопасности в командировку, на которой он умер от остановки сердца во время занятия сексом.

Компания TSO настаивала на том, что их сотрудник «сознательно прервал командировку по причине, обусловленной сугубо личными интересами», а его смерть не была связана с выполнением служебных обязанностей. 

Несмотря на доводы представителей TSO, суд в Париже установил, что мужчина скончался в результате несчастного случая на рабочем месте. Кроме того, работодателя обязали выплатить денежную компенсацию семье погибшего. 

«Работодатель обеспечивает социальную защиту работника в течение всего периода его командировки — безотносительно к обстоятельствам», — уточнил представитель суда.    

Теги: секс, инфаркт, командировки
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