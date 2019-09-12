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Финансы ,  
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ЦБ зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии

Центральный банк России зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление первого замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева.

«Мы наблюдали в последнее время довольно серьезную атаку, так называемую BIN-атаку, на наши банки со стороны одного из представителей Бразилии», — сказал Сычев.

Сычев отметил, что атаки прекратились, после того как ЦБ связался с бразильским регулятором.

Во время BIN-атак хакеры с помощью специального программного обеспечения генерируют номера банковских карт.

Финансы
ЦБ введет новое наказание для банков за плохую защиту от кибератак

Ранее ЦБ сообщил о новом наказании для банков за плохую защищенность от кибератак. До 2019 года российские банки должны получить характеристику — риск-профиль по уровню информационной безопасности. Такой показатель должен отражать вероятность проблем у банков, которые не соблюдают нормы кибербезопасности. Такой риск-профиль будет учитываться при оценке экономического положения банка и позволит определить кредитную организацию в одну из четырех групп, определяющих ее надежность. Присвоение к той или иной группе повлечет определенные экономические последствия для кредитной организации.

Теги: ЦБ, кибератака, Бразилия
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