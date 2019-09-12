ЦБ зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии

Центральный банк России зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление первого замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева.
«Мы наблюдали в последнее время довольно серьезную атаку, так называемую BIN-атаку, на наши банки со стороны одного из представителей Бразилии», — сказал Сычев.
Сычев отметил, что атаки прекратились, после того как ЦБ связался с бразильским регулятором.
Во время BIN-атак хакеры с помощью специального программного обеспечения генерируют номера банковских карт.