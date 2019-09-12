Правительство спрогнозировало профицит бюджета 0,8% в 2020 году

Профицит федерального бюджета в 2020 году может составить порядка 0,8%. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, передал корреспондент РБК.

«По нашим оценкам, 0,8%», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Силуанов отметил, что профицит бюджета в этом году будет «неплохим», так как рост цен на энергоносители оказался выше, чем прогнозировалось. Однако в последующие годы ожидается «фактически нулевой баланс». «Мы к 2022 году выходим на профицит всего 0,2%», — добавил первый вице-премьер.

По итогам 2018 года бюджет России впервые с 2011 года сложился профицитным — 2,7% ВВП. По итогам первого полугодия 2019 года профицит достиг 3,1%, или 1,561 трлн руб. При этом экономический рост в первом полугодии замедлился до 0,7%.