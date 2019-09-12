Путин поручил создать филиалы Нахимовского училища при всех флотах

Президент Владимир Путин дал указание Минобороны создать филиалы Нахимовского военно-морского училища при всех флотах России, сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что очень хорошее морское кадетское училище создали в Севастополе. «Я подумал, что если это будут филиалы Нахимовского училища, то уровень подготовки будет подтянут до петербургского с его традициями, с его научной и преподавательской базой», — заявил президент.

Из материалов, размещенных на сайте Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге (НВМУ), следует, что филиалы у него уже есть на всех флотах — на Черном море, на Тихом и Северном Ледовитом океанах. Так, например, приказ о создании филиала НВМУ в Мурманске министр обороны Сергей Шойгу подписал в апреле 2017 года. В январе того же года в устав НВМУ было добавлено упоминание в качестве его филиалов Владивостокского президентского кадетского училища и Севастопольского президентского кадетского училища.

«В настоящее время филиалы нахимовского училища действуют в Санкт-Петербурге (считается головным, образовано в 1944 году), Владивостоке (Тихоокеанский флот), Севастополе (Черноморский флот) и Мурманске (Северный флот)», — указывается на сайте Минобороны. В 2018 году глава Минобороны Сергей Шойгу предложил создать филиал НВМУ в Калининграде и 13 августа здесь прошла церемония закладки камня под строительство филиала НВМУ.

В июле 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев на встрече с Путиным сообщил тому о скором создании Нахимовского училища на Каспии.