В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду новый корвет

В Комсомольске-на-Амуре 12 сентября спустили на воду новый корвет. Им стал многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 «Алдар Цыденжапов», сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Передача корвета «Алдар Цыденжапов» в состав Тихоокеанского флота запланирована на 2020 год.

Назван корвет в честь Алдара Цыденжапова, погибшего во время несения службы на эсминце «Быстрый» матроса. Ценой своей жизни он предотвратил крупную аварию на военном корабле, тем самым спас от гибели эсминец и экипаж в составе 348 человек. Цыденжапов был награжден званием Героя России посмертно в 2010 году.

Корабль, названный в его честь, стал третьим по счету в серии корветов, строящихся на Амурском судостроительном заводе. Его закладка началась в 2015 году. Два предыдущих — «Совершенный» и «Громкий» — уже переданы Тихоокеанскому флоту России. Четвертый корвет «Резкий» войдет в состав флота в 2021 году.