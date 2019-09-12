Умерла искусствовед Стелла Базазьянц

Искусствовед, академик Российской академии художеств Стелла Базазьянц скончалась, сообщила РБК ее дочь Ярослава Бубнова. Базазьянц было 84 года.

«Это произошло вчера, 11.09», — сообщила Бубнова.

Ранее о смерти Базазьянц сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на знакомого с ситуацией источника. По словам собеседника агентства, Базазьянц умерла после болезни у себя дома.

Стелла Базазьянц родилась 9 мая 1935 года. В 1956 году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1989 по 1992 год была главным редактором журнала «Декоративное искусство СССР». Автор серии искусствоведческих статей и ряда монографий, в частности «Художник, пространство, среда» (1983), «А.В.Васнецов» (1989), серии статей по современному интерьеру в журнале-газете «Стиль жизни» (с 1998 года) и «Rara avis» (2008).

Базазьянц — член Московского союза художников СССР и заслуженный работник культуры страны, с 1991 по 1997 год была президентом Ассоциации московских галерей. С 2012 года — академик Российской академии художеств.