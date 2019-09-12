Путин поздравил с юбилеями Спивакова и Роднину

Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем музыканта Владимира Спивакова и трехкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину. Оба поздравления опубликованы на сайте Кремля.

Спиваков 12 сентября празднует 75-летний юбилей. Президент отметил его «уникальный дар педагога и наставника», заботу о сохранении и развитии традиций отечественной культуры, а также пожелал музыканту успехов и здоровья.

Олимпийской чемпионке Ирине Родниной в этот день исполняется 70 лет. Президент описал ее как яркого, талантливого человека с активной жизненной и гражданской позицией. «Уверен, что именно спорт, фигурное катание закалили Ваш характер, научили трудиться творчески, с полной самоотдачей, преодолевать себя и смело идти вперед, к намеченным целям», — сказано в телеграмме.

Владимир Спиваков — советский и российский дирижер, скрипач, музыкант, руководит Национальным филармоническим оркестром России и Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы». Удостоен звания Народного артиста СССР и Украины, а также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ирина Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира по фигурному катанию. Она также занимается общественной и государственной деятельностью и входит в Генеральный совет партии «Единая Россия».