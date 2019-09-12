На Северном Кипре произошли взрывы на военном складе

На Северном Кипре произошли взрывы на военном складе

На территории турецкой части Кипра ночью произошли взрывы боеприпасов. Об инциденте на военном складе в районе Гирне сообщает CyprusMail со ссылкой на Министерство обороны частично признанной Турецкой республики Северного Кипра.

Причина первого взрыва, прогремевшего в 1:30 мск, пока неясна, следственная группа ведет работу. Взрывы продолжались до 5 утра, отмечает газета. Как подтвердил президент самопровозглашенной республики Мустафа Акинджи, инцидент обошелся без жертв.

По данным газеты, расположенная неподалеку гостиница «Акапулько» и близлежащие дома были эвакуированы. В некоторых зданиях произошло отключение электроэнергии.

Philenews пишет, что огонь был взят под контроль примерно в 7 часов утра. Отмечается, что пожар на складе вспыхнул после взрыва, за ним последовали другие. Взрывная волна достигала 250 метров.