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На Северном Кипре произошли взрывы на военном складе

На территории турецкой части Кипра ночью произошли взрывы боеприпасов. Об инциденте на военном складе в районе Гирне сообщает CyprusMail со ссылкой на Министерство обороны частично признанной Турецкой республики Северного Кипра.

Причина первого взрыва, прогремевшего в 1:30 мск, пока неясна, следственная группа ведет работу. Взрывы продолжались до 5 утра, отмечает газета. Как подтвердил президент самопровозглашенной республики Мустафа Акинджи, инцидент обошелся без жертв.

По данным газеты, расположенная неподалеку гостиница «Акапулько» и близлежащие дома были эвакуированы. В некоторых зданиях произошло отключение электроэнергии.

Philenews пишет, что огонь был взят под контроль примерно в 7 часов утра. Отмечается, что пожар на складе вспыхнул после взрыва, за ним последовали другие. Взрывная волна достигала 250 метров.

Кипр разделен по национальному признаку на греческую и турецкую части. В 1974 году после организованного греческими властями переворота в стране пришли к власти сторонники объединения с Грецией. Соседняя Турция ввела войска и оккупировала северную часть острова. В 1983 году там была провозглашена Турецкая республика Северный Кипр, признаваемая только Анкарой. Южная часть острова остается под контролем Республики Кипр, где проживают преимущественно греки-киприоты.

Теги: Северный Кипр, Турция, взрывы
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