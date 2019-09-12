Роструд проверит истфак МГУ после сообщений о «нулевой зарплате»

Роструд организовал предварительную проверку после сообщений лектора исторического факультета МГУ о «нулевой зарплате». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В Роструде отметили, что сотрудники МГУ не обращались в ведомство по вопросам об оформлении совместительства и оплаты труда.

Ранее, 10 сентября, лектор истфака МГУ Аскольд Иванчик написал на своей странице Facebook, что ему предложили преподавать в университете на добровольной основе. По его словам, на вопрос о том, будут ли занятия проходить с рамках официальной программы или «неформального кружка», ему ответили, что МГУ официально оформляет сотрудников с «нулевой зарплатой».

Позже представитель и.о. декана факультета Лев Белоусов опроверг эту информацию. «Работающие на историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой», — сказал он. Белоусов также сообщил РБК, что с начала учебного года Иванчик не встречался с администрацией университета и не получал предложения читать лекции.