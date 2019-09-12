Роструд проверит истфак МГУ после сообщений о «нулевой зарплате»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 11 сен, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 11 сен, 12:12
Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии Общество, 12:40 Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения банд Басаева и Хаттаба Общество, 12:35 Телеканал «Звезда» показал видео артиллерийских учений Минобороны Общество, 12:35 Крымский астроном первым в мире открыл межзвездную комету Общество, 12:30 Кинороман взросления: чего ждать от фильма «Щегол» Стиль, 12:24 Губернаторы потребовали от Минфина ясности с финансированием нацпроектов Экономика, 12:23 Девелоперам на заметку: есть ли спрос на коливинг — новый тип общежития Pro, 12:21 Путин поздравил с юбилеями Спивакова и Роднину Общество, 12:15 Администрация Улан-Удэ сообщила о получении письма с угрозами Общество, 12:15 Минобороны заявило об оборонительном характере учений «Центр-2019» Политика, 12:14 Почему в Иране майнинг освободят от налогов Крипто, 12:08 Домрачева и Бьорндален возглавили сборную Китая по биатлону Спорт, 12:07 На Северном Кипре произошли взрывы на военном складе Политика, 12:05 Дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка вернули прокурорам Общество, 11:55
Общество ,  
0 
Роструд проверит истфак МГУ после сообщений о «нулевой зарплате»

Роструд организовал предварительную проверку после сообщений лектора исторического факультета МГУ о «нулевой зарплате». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В Роструде отметили, что сотрудники МГУ не обращались в ведомство по вопросам об оформлении совместительства и оплаты труда.

Ранее, 10 сентября, лектор истфака МГУ Аскольд Иванчик написал на своей странице Facebook, что ему предложили преподавать в университете на добровольной основе. По его словам, на вопрос о том, будут ли занятия проходить с рамках официальной программы или «неформального кружка», ему ответили, что МГУ официально оформляет сотрудников с «нулевой зарплатой».

Позже представитель и.о. декана факультета Лев Белоусов опроверг эту информацию. «Работающие на историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой», — сказал он. Белоусов также сообщил РБК, что с начала учебного года Иванчик не встречался с администрацией университета и не получал предложения читать лекции.

Теги: Роструд, МГУ, зарплата
Материалы по теме
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Общество
МГУ возглавил рейтинг российских вузов RUR
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter