Россияне перечислили помогающие отпроситься с работы «отмазки»

Каждый десятый россиянин скрывает истинную причину ухода, когда отпрашивается с работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob.

По данным сервиса, самые частые объяснения россиян — поход к врачу (20%), проблемы с детьми (10%), оформление документов и семейные обстоятельства (по 5%), а также похороны (3%).

Как пояснили респонденты в опросе, они скрывают настоящую причину, чтобы не обсуждать личные вопросы и из-за опасения, что работодатель сочтет ее несущественной. Кроме того, поводом для обмана может стать и собеседование с новым работодателем.

Согласно исследованию, мужчины чаще женщин (11% против 8%) обманывают начальство для ухода пораньше, а молодые люди в возрасте до 24 лет — чаще старших коллег (12% против 8%).