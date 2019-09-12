Экс-постпред США в ООН заявила о голосовании против России вопреки Обаме

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр рассказала, что проголосовала против избрания России в Совет по правам человека в 2016 году вопреки решению правительства США. Об этом она написала в своих мемуарах «Воспитание идеалиста», передает The Washington Examiner.

По словам Пауэр, администрация США во главе с президентом Бараком Обамой планировала проголосовать за Россию в 2016 году исходя из соглашения, в рамках которого пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Франция, Китай и Великобритания) обязуются поддерживать друг друга в подобных голосованиях. Но сама Пауэр проголосовала за Хорватию и Венгрию (три государства претендовали на два освободившихся места в совете). «Слишком многое произошло с того момента, как я пришла в ООН, чтобы не голосовать по совести», — цитирует ее издание. «Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности как щит против любых международных действий, направленных на прекращение боевых действий в Сирии или на Украине» — пишет Пауэр.

На выборах в СПЧ ООН Россия набрала 112 голосов, Хорватия — 114, а Венгрия — 144. Политик считает, что если бы она отдала свой голос России, то состоялся бы второй тур, в котором «Россия при помощи «запугивания и подкупа» получила бы место в совете.

Срок членства России в СПЧ ООН истек в 2016 году. В том же году она подавала заявку на переизбрание, но не получила достаточного количества голосов. По правилам, каждая страна имеет право избираться на два срока подряд.

Накануне выборов представители правозащитных и гуманитарных организаций создали петицию, в которой требовали не допустить избрания России в СПЧ ООН. Правозащитники указывали, что вето, которое Россия наложила на резолюции с требованием прекратить огонь в Алеппо, и поддержка ею авиаударов по городу не соответствует принципам и целям СПЧ.