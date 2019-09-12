Российское отделение Amnesty International заявило о захвате своего сайта

Сайт российского отделения Amnesty International подвергся кибератаке, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь организации Александр Артемьев.

«Атака была и есть — в том смысле, что у нас нет доступа на старый наш сайт. Системы рассылки мы «убили» для того, чтобы ими не могли воспользоваться третьи лица», — сказал он.

Он добавил, что организация будет восстанавливать доступ к своим ресурсам, а также предпринимать и другие шаги «для выхода из этой неприятной ситуации».

При этом на сайте Amnesty International появилось заявление от лица сотрудников организации с требованием отставки ее генсекретаря Куми Найду. В сообщении говорится, что Amnesty International находится в состоянии «глубокого кризиса», что подтверждается самоубийствами двух работников в 2018 году.

В тексте также приводятся слова бывшего технического сотрудника московского представительства организации Александра Сотова. Он заявил, что в Amnesty International присутствуют нарушения прав работников, предвзятость, непрофессионализм руководства и кумовство.