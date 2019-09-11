«Ласточки» начнут ходить между Москвой и Петербургом на постоянной основе

Компания ОАО «РЖД» с 8 декабря запускает дополнительные пассажирские скоростные поезда «Ласточка-Премиум», которые будут следовать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Об этом сообщается на сайте компании.

Рейсы по данному направлению станут регулярными: поезда будут отправляться туда и обратно один раз в день. Пассажирам будут предложены три класса обслуживания — бизнес-класс, экономкласс и базовый класс.

В феврале текущего года предприятие «Уральские локомотивы» передало в Санкт-Петербург два пятивагонных скоростных электропоезда для обслуживания существующих маршрутов «Ласточек» на Октябрьской железной дороге, а также на направлениях, которые планировалось открыть в рамках развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Поезда «Ласточка-Премиум» впервые запустили в эксплуатацию в марте 2018 года на маршруте Москва — Иваново. На сегодняшний день 17 пятивагонных электропоездов в премиальной конфигурации курсируют по маршрутам: Москва — Иваново, Москва — Тула — Курск — Орел, Санкт-Петербург — Псков, Санкт-Петербург — Бологое.