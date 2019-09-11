В одном из зданий Минюста произошел пожар

В центре Москвы загорелось здание, в котором располагается одно из подразделений Министерства юстиции России.

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС России, речь идет о здании, расположенном по адресу: Смоленский бульвар, 3/5, строение 1В. На площади 10 кв. м горел деревянный настил на кровле здания. Спасатели потушили возгорание в 20:08. Данных о пострадавших нет.

Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу располагаются государственная регистрационная палата Минюста и Евразийская экономическая комиссия. Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил, что пожар произошел в здании, где расположены подразделения Министерства юстиции.