В Белоруссии школьнику дали 13 лет за убийство учителя и ученика

В Белоруссии школьнику дали 13 лет за убийство учителя и ученика

Белорусского школьника приговорили к 13 годам воспитательной колонии за убийство учительницы и подростка, сообщается на сайте Верховного суда республики.

Инцидент произошел днем 11 февраля в одной из школ города Столбцы Минской области. 15-летний ученик напал с ножом на трех школьников и учительницу. От полученных травм учительница и один из подростков скончались, два пострадавших были госпитализированы.

Приговор по делу несовершеннолетнего выносил Минский областной суд. 11 сентября он признал подростка в умышленном убийстве двух человек, а также в покушении на двух лиц и нарушении общественного порядка с использованием оружия.



