МВД упростит получение гражданства иностранцами-выпускниками

МВД России сообщило о разработке законопроекта, позволяющего облегчить получение российского гражданства иностранцами, окончившими российские вузы. Соответствующее уведомление опубликовано на портале проектов нормативных актов.

В случае принятия законопроекта иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, если у них есть регистрация по месту жительства или они состоят на учете по месту пребывания в России. В МВД отметили, что упрощенная процедура будет распространяться на не имеющих российского гражданства студентов очной формы обучения, с отличием окончивших государственные вузы страны.

В пояснительной записке указывается, что инициатива является ответом на поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева от 3 мая 2019 года.

11 сентября в эфире программы «Диалог с премьер-министром» на телеканале «Россия-24» премьер-министр также сообщил о планах облегчить выдачу гражданства иностранным выпускникам. «Сейчас готовим законопроект, который направлен на то, чтобы иностранные выпускники российских вузов максимально быстро проходили этот путь (получение гражданства)», — заявил Медведев, отметив, что законопроект отвечает государственным интересам.

В настоящий момент выпускники российских вузов могут получить гражданство по упрощенной процедуре, если у них есть вид на жительство и они проработали в стране не менее трех лет. До получения вида на жительство им также необходимо получить разрешение на временное проживание.