Убивший своих родственников москвич получил 17,5 года колонии

Убившего своих родственников 25-летнего москвича Романа Парфенова приговорили к 17 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 5 мая 2018 года Парфенов, находясь в своей квартире, на почве личной неприязни совершил убийство отца и бабушки. После этого он расчленил тела родственников и вывез их в Битцевский и Кусковский лесопарки. Чтобы сокрыть улики, Парфенов сжег их.

На следующее утро тела были обнаружены. В тот же день подозреваемый был задержан. В его квартире полиция нашла орудие преступления, а также часть останков.

В ходе следствия Парфенов признался в содеянном. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Ранее в Башкирии была арестована женщина, обвиняемая в убийстве годовалого сына. Мать дала признательные показания и указала место нахождения тела мальчика.