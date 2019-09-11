Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом. Соответствующий документ размещен на сайте арбитражного суда Челябинской области.

Суд принял заявление и возбудил производство по делу о банкротстве, назначив заседание по проверке обоснованности прошения на 9:20 (7:20 мск) 19 сентября.

Согласно документу, Кантемиров также попросил об отсрочке внесения вознаграждения финансового управляющего суммой 25 тыс. руб.

Авария произошла в начале февраля 2016 года. Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, управляя ВАЗ-2114, проехал на красный свет и на перекрестке въехал в Rolls-Royce Phantom Александра Аристова. Отмечалось, что иномарка была самым дорогим автомобилем в городе.

В результате суд в Челябинске постановил, что рабочий должен заплатить бизнесмену почти 3,4 млн руб. Помимо суммы взыскания рабочего обязали оплатить расходы на оплату госпошлины и законного представителя в размере 25 тыс. руб.