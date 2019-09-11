Умер экс-президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби

На 84-м году жизни скончался бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби. Об этом сообщает Jakarta Post.

По данным издания, экс-глава Индонезии скончался в реанимации военного госпиталя в Джакарте, где находился с 9 сентября после внезапного ухудшения состояния здоровья. Как сообщает Washington Post со ссылкой на сына Хабиби, бывший президент был госпитализирован 1 сентября в связи с проблемами с сердцем.

В Индонезии объявлен национальный траур до 14 сентября.

Бухаруддин Юсуф Хабиби родился в 1936 году, получил образование в Германии. В 1978 году Хабиби стал министром науки и технологий, на этой должности он проработал 20 лет. В 1998 году Хабиби стал вице-президентом страны, позже в том же году возглавил государство. Президентство Хабиби стало самым коротким в современной истории Индонезии. Он занимал пост главы страны до 1999 года, когда парламент избрал нового президента.