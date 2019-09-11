Во Франции двое министров получили письма с угрозами

Неизвестные прислали письма с угрозами министру экономики Франции Брюно Ле Мэру и министру госслужбы и госбюджета страны Жеральду Дарманену. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Два послания были направлены по адресам, где располагаются министерства Ле Мэра и Дарманена. В одном из писем лежали три пули, а другое письмо содержало угрозы «разнести» дом Ле Мэра в департаменте Атлантические Пиренеи, где проживает мать министра. Третье письмо, отправленное чиновнику домой, содержало угрозу «стереть в порошок» его самого.

Как сообщает журнал Le Point, в ближайшие дни Ле Мэр рассчитывает подать заявление в правоохранительные органы из-за поступивших угроз. Отмечается, что это не первый случай, когда министру было направлено письмо с угрозами. В частности, подобные послания поступили Дарманену в мае 2018 года.

«Ублюдок, предатель... В конечном итоге вас с Макроном (нынешний президент Франции. — РБК) постигнет участь Поля Думера (президент Франции с 1931 по 1932 год. — РБК), убитого в 1932 году», — говорилось в письме. Тогда адвокат Дарманена Матиас Чичпортих подтвердил, что министр подал жалобу в полицию.