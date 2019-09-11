Неизвестные сожгли на стройплощадке в Калининграде биотуалет с человеком

Неизвестные сожгли на стройплощадке в Калининграде биотуалет с человеком

Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из строительных площадок Калининграда. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По данным ведомства, обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти погибшего.

Сейчас там работает следственная группа регионального управления Следственного комитета — следователи-криминалисты, судебно-медицинский эксперт, а также полицейские. Устанавливается личность погибшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».