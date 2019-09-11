Истребитель МиГ-31БМ вынужденно сел в Перми из-за возгорания двигателя

Истребитель МиГ-31БМ совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

«В результате авиационного инцидента никто не пострадал», — подчеркнул собеседник агентства.

По данным источника Life в экстренных службах, у истребителя загорелся левый двигатель. После посадки двигатель удалось оперативно потушить. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.

В пресс-службе международного аэропорт Пермь (Большое Савино) отказались от комментариев, посоветовав обратиться в Минобороны.

РБК направил запрос в Минобороны России.