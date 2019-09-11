Общество , 11 сен, 12:57
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Истребитель МиГ-31БМ вынужденно сел в Перми из-за возгорания двигателя
Истребитель МиГ-31БМ совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.
«В результате авиационного инцидента никто не пострадал», — подчеркнул собеседник агентства.
По данным источника Life в экстренных службах, у истребителя загорелся левый двигатель. После посадки двигатель удалось оперативно потушить. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.
В пресс-службе международного аэропорт Пермь (Большое Савино) отказались от комментариев, посоветовав обратиться в Минобороны.
РБК направил запрос в Минобороны России.