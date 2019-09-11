В метро Москвы произошел сбой в системе оплаты проезда телефоном

В метро Москвы на нескольких станциях произошел произошел сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

«На некоторых станциях метро наблюдается сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах», — сообщила подземка.

Как отмечает пресс-служба метро, проблема должна решиться в течение нескольких часов, а банк-эквайер ВТБ ведет работу по обновлению программного обеспечения. На каких именно станциях произошел сбой, не уточняется.

Позже Московский метрополитен сообщил в Twitter, что, по информации ВТБ, техническую проблему удалось устранить. «В настоящее время возможность безналичной оплаты проезда на турникетах восстановлена на всех станциях», — написала пресс-служба метро.