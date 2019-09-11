Летевший в Китай Airbus A330 вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Самолет Airbus A330 авиакомпании iFly, выполнявший рейс Екатеринбург — Санья (город в Китае), вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Уральское следственное управление на транспорте СК начало проверку. Об этом сообщается на его сайте.

По предварительным данным следствия, в 00:55 во время набора высоты на самолете Airbus A330 «сработал датчик ошибки механизации». После того как командир решил вернуться в аэропорт вылета, он начал выработку топлива.

На борту самолета находились 284 пассажира, включая 28 детей и 12 членов экипажа. В 03:25 по местному времени (01:25 мск) лайнер приземлился в аэропорту Кольцово. Никто из находившихся на борту не пострадал.

С пассажирами работали представители авиакомпании, заявили ТАСС в пресс-службе аэропорта, затем их зарегистрировали на другой рейс.

Источник агентства отмечал, что пилоты приняли решение вернуться в аэропорт из-за сигнала датчика неисправности. Собеседник E1.RU говорил, что на борту сработал датчик, не уточняя, о какой системе идет речь.