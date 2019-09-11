В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»

Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель и.о. декана факультета Лев Белоусов.

«Работающие на историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой», — подчеркнул он.

Позднее Белоусов сообщил РБК, что с начала нового учебного года Иванчик не встречался с администрацией и не получал предложения читать лекции.

Ранее на своей странице в Facebook Иванчик написал, что с осени ему предложили читать лекции на «безвозмездной основе». По его словам, на вопрос о том, будет ли он преподавать в рамках программы или в рамках «неформального кружка», ему ответили, что все будет официально.

«Выяснилось, что все официально и МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой», — заявил лектор.