Роспотребнадзор назвал способы вернуть деньги при отравлении в ресторане

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,42 -0,13 EUR Бирж. 72,28 -0,13 Brent 63,40 +1,04% USD Нал. 65,80 64,98 EUR Нал. 72,67 71,83 USD ЦБ 65,44 -0,13 EUR ЦБ 72,30 -0,03 EUR/USD 1,1041 -0,0005 BTC/USD Бирж. 9 994,00 -140,00 IMOEX 2 787,52 +0,03% RTSI 1 343,95 +0,28% DJIA 26 909,43 +0,28% Nasdaq 8 084,16 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Роснефть ₽295,06 (-29,41%) прогноз Уралсиб к 10.09.20 Купить
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,58%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,09%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Роснефть ₽295,06 (-29,41%) прогноз Уралсиб к 10.09.20 Купить
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,58%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,09%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 65,44 (-0,13) Quote, 10 сен, 12:12
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 72,3 (-0,03) Quote, 10 сен, 12:12
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате» Общество, 09:43 Почему не пошла торговля хозтоварами на Тверской и Новом Арбате Pro, 09:38 Роспотребнадзор назвал способы вернуть деньги при отравлении в ресторане Общество, 09:31 Суперкары и промышленный шпионаж: за кулисами автошоу во Франкфурте Авто, 09:29 При нападении на инкассаторов в Подмосковье похитили 15 млн руб. Общество, 09:26 В Совфеде не слышали о паузе Киева в расторжении договоров с Москвой Политика, 09:22 Далай-лама: «Раз в год бывайте там, где вы никогда не были» «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 09:17 «Сначала помоги себе»: Анна Харнас — о пользе непрерывного обучения Экономика образования, 09:15  Полезные и вредные жиры: в чем разница Pink, 09:15 Компас, слоуфи, сериалы: с чем Apple вышла на Pro-уровень Стиль, 09:14 Инвестор Малофеев стал консультантом африканских правительств Бизнес, 09:09 CNN назвал возможных кандидатов на замену уволенному Трампом Болтону Политика, 09:03 Индекс Dow Jones подошел к повторению исторического рекорда Quote, 09:00 Внедрение инноваций: с чего начать и сколько будет стоить Pro, 08:59
Общество ,  
0 
Роспотребнадзор назвал способы вернуть деньги при отравлении в ресторане

Роспотребнадзор дал советы посетителям ресторанов при отравлении. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь Роспотребнадзор рекомендует не лечиться дома, а обратиться к врачу при недомогании. Это необходимо, чтобы доказать, что вред здоровью был причинен именно после посещения ресторана. В связи с этим нужно получить медицинское заключение. Ведомство рекомендует попросить врача прописать в нем «причинно-следственную связь между ужином в ресторане и отравлением».

Нужно также сохранить чек из точки общепита, а если его нет и оплата проводилась по банковской карте, необходимо сделать выписку по счету. Роспотребнадзор, кроме прочего, рекомендует найти несколько свидетелей, которые могут подтвердить доводы отравившегося.

Затем следует написать претензию владельцу ресторана (индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица). В ней, как отмечает ведомство, можно потребовать:

  • возврат стоимости ужина
  • компенсацию стоимости лечения
  • компенсацию утраченного заработка (в случае более длительного больничного)

К документу нужно приложить копию чека и медицинского заключения. Претензию необходимо отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если добровольно уладить ситуацию не получилось, нужно обратиться в суд. Там, кроме прочих требований, можно получить компенсацию морального вреда, а также «потребительского штрафа».

Если суд удовлетворит требования потребителя, этот штраф (50% от суммы, присужденной судом в пользу заявителя), взыщут с изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или индивидуального предпринимателя, импортера). Жалобу также можно отправить в Роспотребнадзор.

Теги: Роспотребнадзор, отравление, рекомендации
Материалы по теме
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию школьников
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения в 98% точках по продаже шаурмы в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter