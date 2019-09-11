Роспотребнадзор назвал способы вернуть деньги при отравлении в ресторане

Роспотребнадзор дал советы посетителям ресторанов при отравлении. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь Роспотребнадзор рекомендует не лечиться дома, а обратиться к врачу при недомогании. Это необходимо, чтобы доказать, что вред здоровью был причинен именно после посещения ресторана. В связи с этим нужно получить медицинское заключение. Ведомство рекомендует попросить врача прописать в нем «причинно-следственную связь между ужином в ресторане и отравлением».

Нужно также сохранить чек из точки общепита, а если его нет и оплата проводилась по банковской карте, необходимо сделать выписку по счету. Роспотребнадзор, кроме прочего, рекомендует найти несколько свидетелей, которые могут подтвердить доводы отравившегося.

Затем следует написать претензию владельцу ресторана (индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица). В ней, как отмечает ведомство, можно потребовать: