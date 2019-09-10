Умер создавший гипотезу о жизни на Венере астрофизик Ксанфомалити

На 88-м году жизни скончался главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, астрофизик Леонид Ксанфомалити. Об этом сообщили РБК в пресс-службе института.

Астрофизик умер 7 сентября.

«Прощание будет завтра (11 сентября), в 12 часов, в Институте рентгенорадиологии — это рядом с ИКИ РАН», — заявили в институте.

Ксанфомалити — автор гипотезы о существовании жизни на Венере. Ученый высказал это предположение на основании анализа снимков с советских аппаратов «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14». Астрофизик также был первым, кому удалось зарегистрировать признаки электрической активности в атмосфере Венеры.

Леонид Ксанфомалити родился в 1932 году. В 1969 году был приглашен в ИКИ РАН, где стал заведующим сектором спектроскопии в отделе астрофизики. В 1974 году возглавил лабораторию спектроскопии в составе отдела физики планет и малых тел Солнечной системы института. Астрофизик выполнил 19 экспериментов по исследованию Марса, его спутника Фобоса, а также кометы Галлея. В 1992 году получил звание заслуженного деятеля науки РАН.