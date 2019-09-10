Умер классик фотографии Роберт Франк

Роберт Франк (Фото: Kathy Willens / AP)

В Канаде на 95-м году жизни скончался американо-швейцарский фотограф Роберт Франк. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на Питера Макгилла, одного из основателей фотогалереи Pace-MacGill.

Франк скончался в графстве Инвернесс в канадской провинции Новая Шотландия. Обстоятельства и причины его смерти не уточняются.

Роберт Франк родился в 1924 году в Швейцарии, в 23 года он переехал в США. Франк — один из наиболее известных фотографов XX века. Он снимал для таких журналов, как Harper's Bazaar, Vogue, Life и пр. Самая известная работа Франка — опубликованная в 1959 году фотокнига «Американцы» (The Americans) с черно-белыми снимками, сделанными во время его путешествия по стране в середине 1950-х годов. Предисловие к американскому изданию написал Джек Керуак.