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Starbucks $110 (+16,38%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
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Путин наградил дрессировщика Куклачева орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева, сообщается на сайте правовой информации.

Артист был удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Юрий Куклачев — создатель и художественный руководитель известного Театра кошек в Москве.

Куклачев родился в 1949 году в Подмосковье. В 1971 году артист получил специальность «клоун-пародист-акробат» и начал работать в Союзгосцирке. С середины 1970-х годов Куклачев начал дрессировать кошек, а уже в 1990 году открыл собственный театр.

Теги: культура, награда
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