Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл 10 сентября осеннюю сессию парламента, сообщается на сайте Государственной думы.

«Приоритеты на осеннюю сессию — это законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, реализация национальных проектов», — заявил председатель Госдумы в ходе своего выступления.

По словам Володина, сессия обещает быть «напряженной». На рассмотрении парламента сейчас находятся 1 311 законопроектов, 244 из которых уже прошли первое чтение.

Спикер Госдумы призвал парламентариев принимать законы прямого действия. «Практически каждый третий законопроект, принятый Госдумой, — это закон с отсылочными нормами. Это неправильно», — пояснил он, отметив, что таким образом депутаты уходят от принятия законов прямого действия.

Володин уточнил, что подобные решения предполагают дополнительную работу для правительства и министерств по созданию нормативно-правовой базы, однако, по его словам, по этому вопросу есть поддержка со стороны президента и премьер-министра.