Три члена ИГ получили сроки за подготовку терактов в Подмосковье

Московский окружной суд приговорил трех участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) к 10 и 15 годам за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе. Все осужденные были россиянами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

В ходе следствия установлено, что один из фигурантов дела по имени Бахтовар Туйчиев вербовал принятых на службу военных для участия в боевых действиях, а в дальнейшем переправлял их в страны Ближнего востока и афгано-пакистанскую зону. Помимо этого, совместно с Анзором Тлуповым он занимался подготовкой террористических актов.

В качестве объектов атак были выбраны транспортная инфраструктура и подвижной состав Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги. Для изготовления самодельного взрывного устройства фигуранты дела приобрели селитру и электролит, а также болты и гайки.

В зависимости от степени и роли виновных суд вынес фигурантам дела обвинение по ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ст. 205 (террористический акт) и ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

В итоге Анзора Тлупова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, Бахтовара Туйчиева — к 15 годам, а его брата, пособника Манучехра Туйчиева — к 10 годам.