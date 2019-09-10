Путин присвоил звание заслуженного артиста актрисам Михалковой и Исаковой

Президент России Владимир Путин наградил почетными званиями «Заслуженный артист России» актрис Анну Михалкову и Викторию Исакову, сообщается на портале правовой информации.

Актрисы были удостоены высшей награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и «многолетнюю плодотворную деятельность».

Анна Михалкова родилась в 1974 году в Москве, она старшая дочь режиссера Никиты Михалкова.

В 1997 году окончила актерский факультет ВГИКа, с 2005 году вела программу «Спокойной ночи, малыши». Известна своими ролями в картинах «Сибирский цирюльник», «Ревизор», «Изображая жертву» и «Живи и помни».

Актриса Виктория Исакова родилась в 1976 году в Хасавюрте. В 1999 году окончила школу-студию МХАТ.