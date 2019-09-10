В Кузбассе четыре первоклассника получили ожоги в школьной столовой

В Кузбассе четыре первоклассника получили ожоги в школьной столовой

В гимназии №24 города Междуреченска в Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги кожи, после того как случайно опрокинули на себя чайник-термопот в столовой. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.

«Дети пошли в столовую и по неосторожности зацепили пятилитровый термопот, который на них упал и вылился», — рассказал Дужик.

По его словам, одна из девочек находится в реанимации с 15% ожогов руки, ноги и тела. Ее состояние оценивается как стабильное, врачи рассматривают вариант ее перевода в ожоговый центр в Новокузнецке.

Другие дети получили ожоги менее 10% тела. Как сказал Дужик, одну девочку отпустили сразу, она будет наблюдаться амбулаторно, двух детей оставили в травматологии в Междуреченске.

Управление СК по Кемеровской области и Кузбассу организовало доследственную проверку по факту случившегося. По данным следствия, кто-то из первоклассников повис на перекладе оборудования, на котором стоял электрический термопот. Из-за этого стол перевернулся и термопот опрокинулся на школьников.