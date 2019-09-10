Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

Легковой автомобиль Mazda и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД на своей официальной странице «ВКонтакте».

ДТП произошло на 215-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган в 04:10 мск. Управляли транспортными средствами жители Шадринска. За рулем «ГАЗели» был 34-летний житель города, за рулем иномарки — 58-летний. После столкновения автомобили загорелись.

По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они устанавливают обстоятельства происшествия.